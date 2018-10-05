Сен-Пьер: мы всё ещё ждём зарплаты от «Адмирала», разочаровывающая ситуация

Новичок «Куньлунь Ред Стар» Мартен Сен-Пьер прокомментировал победу над «Трактором» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ и заявил, что бывшим игрокам «Адмирала» до сих пор не выплатили зарплаты.

«Это была хорошая игра. Я думаю, она была лучше нашей предыдущей игры с «Металлургом». Мы, конечно, пару ошибок допустили, но в тех моментах нам помог вратарь. В целом мы играли хорошо, забили, может, и не яркие голы, но очень важные и полезные, всё же голы есть голы. Я доволен этой игрой.

Драка во втором периоде? Да, думаю, этот момент стал переломным в сегодняшнем матче. В первом периоде мы начали не очень хорошо, на второй мы вышли более уверенно. Эта драка, взбодрила нас и повлияла очень хорошо. Когда Сави сражался со здоровым парнем, все на скамейке получили дополнительную энергию. На самом деле не важно, кто дерётся, энергией в любом случае заряжаются все в команде.

Что происходило в «Адмирале»? Да, была непростая ситуация со всеми игроками, насколько я понимаю, мы всё ещё ждём свои зарплаты. Мы, естественно, понимаем, что клуб находился в непростой ситуации, лично я сыграл всего 10 игр и получил травму. Для меня это был вдвойне неудачный период. Но я рад, что всё позади. Что говорили легионерам? На тот момент ничего особенного нам не говорили. Происходили перемены, смена руководства, вообще, в клубе всё поменялось. Нам по сей день обещают, естественно, это разочаровывающая ситуация. Будем верить, что всё будет хорошо», — сказал Сен-Пьер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Магжаном Тулюбаевым.