Дедунов: нелепый третий гол «Автомобилиста» вызвал опустошение

Нападающий «Амура» Павел Дедунов подвёл итог матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:5).

«Весь матч старались играть активно, постоянно давить соперника и навязывать силовую борьбу, чтобы у них руки тряслись. Видимо, недорабатываем, если посмотреть на счёт. Мы получили нелепый третий гол, кроме опустошения никаких эмоций это не вызывает.

Мы постоянно проигрываем третьи периоды, нам залетают такие непонятные шайбы — до третьего периода игра складывалась хорошо, в итоге очередное поражение. У нас нет выбора сейчас, мы должны забыть этот матч и выходить на игру с «Магниткой» максимально готовыми и биться», — передаёт слова Дедунова корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.

Видео третьей шайбы также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.