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ЦСКА одержал 8-ю победу подряд, всухую взяв верх над «Сибирью»

ЦСКА одержал 8-ю победу подряд, всухую взяв верх над «Сибирью»
Хоккей / КХЛ

Московский ЦСКА на выезде был сильнее новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Игоря Никитина.

«Армейцы» открыли счёт на восьмой минуте первого периода. Нападающий ЦСКА Максим Шалунов реализовал большинство и огорчил бывший клуб. На 38-й минуте матча удаление до конца матча заработал защитник гостей Михаил Науменков. Игрок «армейской» команды был досрочно отправлен в раздевалку главными судьями за удар клюшкой нападающего хозяев Никиты Михайлова. «Сибирь» не сумела реализовать большое большинство, а в третьем периоде окончательный итог подвёл Павел Карнаухов. Третий матч на ноль в этом сезоне записал в свой актив Ларс Юханссон.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2018, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
0 : 2
0:1, 0:0, 0:1
ЦСКА
Москва
0:1 – Шалунов – 07:49 (6x4), 0:2 – Карнаухов (Толчинский, Окулов) – 51:01 (5x5)

ЦСКА одержал восьмую победу подряд, в свою очередь «cибиряки» вновь проиграли на домашнем льду.

«Сибирь» — ЦСКА: Науменков удалён до конца матча за удар клюшкой Михайлова
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