ЦСКА одержал 8-ю победу подряд, всухую взяв верх над «Сибирью»

Московский ЦСКА на выезде был сильнее новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Игоря Никитина.

«Армейцы» открыли счёт на восьмой минуте первого периода. Нападающий ЦСКА Максим Шалунов реализовал большинство и огорчил бывший клуб. На 38-й минуте матча удаление до конца матча заработал защитник гостей Михаил Науменков. Игрок «армейской» команды был досрочно отправлен в раздевалку главными судьями за удар клюшкой нападающего хозяев Никиты Михайлова. «Сибирь» не сумела реализовать большое большинство, а в третьем периоде окончательный итог подвёл Павел Карнаухов. Третий матч на ноль в этом сезоне записал в свой актив Ларс Юханссон.

ЦСКА одержал восьмую победу подряд, в свою очередь «cибиряки» вновь проиграли на домашнем льду.