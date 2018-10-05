Окулов: не было ощущения, что ЦСКА играет с последней командой КХЛ

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал победу над «Сибирью» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ, которая стала для его команды восьмой подряд.



«Не знал заранее, что сыграю в Новосибирске. Бывает тяжело входить в игру, когда не играешь два матча, но это взрослый хоккей, к этому надо быть готовым. Надо перебарывать себя. Сегодня вышли на лёд молодой тройкой, Паша Карнаухов был заряженный, поздравляю его с первой шайбой.



Не было ощущения, что играет вторая команда КХЛ с последней. «Сибири» нечего терять, им нужно набирать очки любым образом. Очень хорошо мужики отработали в меньшинстве. Мы благодарны парням, которые отстояли эти пять минут», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Лидер впервые проиграет, это случится в Хабаровске. Интриги дня КХЛ А ЦСКА не сжалится над «Сибирью».