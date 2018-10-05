Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Дубль Кемппайнена помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Слован»

Дубль Кемппайнена помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Слован»
Хоккей / КХЛ

«Салават Юлаев» встречался со «Слованом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Уфе и закончилась победой подопечных Николая Цулыгина со счётом 4:1.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

В первом периоде зрители стали свидетелями трёх заброшенных шайб – на голы уфимцев Йоонаса Кемппайнена и Григория Панина клуб из Братиславы ответил результативным броском Патрика Вирты. На старте второго игрового отрезка Кемппайнен оформил дубль и довёл преимущество своей команды до двух шайб, а в заключительной двадцатиминутке Дмитрий Кугрышев в четвёртый раз огорчил голкипера гостей Якуба Штепанека.

«Салават Юлаев» прервал серию из двух поражений кряду – ранее уфимский клуб проиграл «Витязю» (2:3) и ЦСКА (1:2). Дружина Владимира Орсага проиграла в четвёртый раз кряду.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2018, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
4 : 1
2:1, 1:0, 1:0
Слован
Братислава
1:0 – Кемппайнен (Умарк, Ларсен) – 10:36 (5x5), 2:0 – Панин (Ларсен, Хартикайнен) – 12:51 (5x5), 2:1 – Вирта (Чипчура, Серсен) – 16:34 (5x5), 3:1 – Кемппайнен (Хартикайнен, Умарк) – 20:47 (5x5), 4:1 – Кугрышев – 45:34 (5x5)
Лидер впервые проиграет, это случится в Хабаровске. Интриги дня КХЛ
А ЦСКА не сжалится над «Сибирью».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент