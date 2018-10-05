Дубль Кемппайнена помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Слован»

«Салават Юлаев» встречался со «Слованом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Уфе и закончилась победой подопечных Николая Цулыгина со счётом 4:1.



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В первом периоде зрители стали свидетелями трёх заброшенных шайб – на голы уфимцев Йоонаса Кемппайнена и Григория Панина клуб из Братиславы ответил результативным броском Патрика Вирты. На старте второго игрового отрезка Кемппайнен оформил дубль и довёл преимущество своей команды до двух шайб, а в заключительной двадцатиминутке Дмитрий Кугрышев в четвёртый раз огорчил голкипера гостей Якуба Штепанека.



«Салават Юлаев» прервал серию из двух поражений кряду – ранее уфимский клуб проиграл «Витязю» (2:3) и ЦСКА (1:2). Дружина Владимира Орсага проиграла в четвёртый раз кряду.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.