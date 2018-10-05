Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Основин: «Авангард» — хорошая команда, но «Салавату» нужно играть на победу

Основин: «Авангард» — хорошая команда, но «Салавату» нужно играть на победу
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Основин подвёл итоги домашнего матча КХЛ со «Слованом» (4:1).

«Выполнили тренерское задание, сегодня здорово сыграла вся команда, поэтому и победили. Взяли два очка, выиграли матч, идём дальше.

Как сказался перерыв, который возник перед игрой со «Слованом»? Считаю, этот перерыв помог, мы чуть-чуть отдохнули. Было время подготовиться, это только плюс.

Как добиться успеха в матче с «Авангардом»? Играть нужно на победу. Прежде всего необходимо начать с выигранных единоборств. «Авангард» – хорошая команда, у них хороший старт в чемпионате, будет приятно сыграть с сильным соперником», — приводит слова Основина пресс-служба «Салавата Юлаева».

Матч «Салават Юлаев» — «Авангард» состоится 9 октября.

Цулыгин: детские ошибки игроков «Салавата» стали следствием излишних эмоций
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент