Основин: «Авангард» — хорошая команда, но «Салавату» нужно играть на победу

Нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Основин подвёл итоги домашнего матча КХЛ со «Слованом» (4:1).



«Выполнили тренерское задание, сегодня здорово сыграла вся команда, поэтому и победили. Взяли два очка, выиграли матч, идём дальше.



Как сказался перерыв, который возник перед игрой со «Слованом»? Считаю, этот перерыв помог, мы чуть-чуть отдохнули. Было время подготовиться, это только плюс.



Как добиться успеха в матче с «Авангардом»? Играть нужно на победу. Прежде всего необходимо начать с выигранных единоборств. «Авангард» – хорошая команда, у них хороший старт в чемпионате, будет приятно сыграть с сильным соперником», — приводит слова Основина пресс-служба «Салавата Юлаева».



Матч «Салават Юлаев» — «Авангард» состоится 9 октября.

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