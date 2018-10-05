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Форвард «Салавата» Хартикайнен набрал 200-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ

Форвард «Салавата» Хартикайнен набрал 200-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен записал на свой счёт две результативные передачи в игре со «Слованом» (4:1).

Таким образом, 28-летний хоккеист набрал 200-е очко в рамках регулярных чемпионатов Континентальной хоккейной лиги. Финн провёл 276 матчей, забросил 81 шайбу и отдал 199 результативных передач.

Видео голевой комбинации «Салавата Юлаева» с участием Хартикайнена можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В первом периоде зрители стали свидетелями трёх заброшенных шайб – на голы уфимцев Йоонаса Кемппайнена и Григория Панина клуб из Братиславы ответил результативным броском Патрика Вирты. На старте второго игрового отрезка Кемппайнен оформил дубль и довёл преимущество своей команды до двух шайб, а в заключительной двадцатиминутке Дмитрий Кугрышев в четвёртый раз огорчил голкипера гостей Якуба Штепанека.

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