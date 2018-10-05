«Авангард» не оставил шансов рижскому «Динамо», одержав восьмую победу подряд

«Авангард» встречался с рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Боба Хартли.



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Омичи открыли счёт на 28-й секунде после результативного броска в исполнении Сергея Широкова, а спустя 12 минут Кирилл Семёнов удвоил преимущество «ястребов». Во втором игровом отрезке шайба ещё дважды оказывалась в сетке ворот Кристерса Гудлевскиса благодаря Коди Франсону и Илье Михееву. Рижане преобразились после второго перерыва и сумели распечатать Алексея Мурыгина стараниями Матиаса Мюттенена, а затем очередным точным броском отметился Линус Виделль. Впрочем, финальную точку поставили номинальные хозяева, в составе которых за пять минут до сирены отличился Вилле Покка.



«Авангард» одержал восьмую победу подряд и сократил отставание от лидирующего на Востоке «Автомобилиста» до двух очков. Дружина Гиртса Анкипанса продлила серию без побед до трёх игр.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.