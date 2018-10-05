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«Авангард» не оставил шансов рижскому «Динамо», одержав восьмую победу подряд

«Авангард» не оставил шансов рижскому «Динамо», одержав восьмую победу подряд
Хоккей / КХЛ

«Авангард» встречался с рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Боба Хартли.

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Омичи открыли счёт на 28-й секунде после результативного броска в исполнении Сергея Широкова, а спустя 12 минут Кирилл Семёнов удвоил преимущество «ястребов». Во втором игровом отрезке шайба ещё дважды оказывалась в сетке ворот Кристерса Гудлевскиса благодаря Коди Франсону и Илье Михееву. Рижане преобразились после второго перерыва и сумели распечатать Алексея Мурыгина стараниями Матиаса Мюттенена, а затем очередным точным броском отметился Линус Виделль. Впрочем, финальную точку поставили номинальные хозяева, в составе которых за пять минут до сирены отличился Вилле Покка.

«Авангард» одержал восьмую победу подряд и сократил отставание от лидирующего на Востоке «Автомобилиста» до двух очков. Дружина Гиртса Анкипанса продлила серию без побед до трёх игр.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2018, пятница. 19:30 МСК
Авангард
Омская область
5 : 2
2:0, 2:0, 1:2
Динамо Р
Рига
1:0 – Широков (Чудинов, Михеев) – 00:28 (5x5), 2:0 – Семёнов (Покка, Пережогин) – 12:28 (5x5), 3:0 – Франсон (Галимов) – 22:22 (5x5), 4:0 – Михеев (Мурыгин, Чудинов) – 32:19 (5x5), 4:1 – Мюттюнен (Дарзиньш, Виделль) – 43:34 (5x5), 4:2 – Виделль (Дарзиньш, Майоне) – 48:45 (4x4), 5:2 – Покка (Фисенко, Медведев) – 54:52 (5x5)
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