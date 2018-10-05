Хартли: новая система начисления очков повысила уровень конкуренции в КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после победы над рижским «Динамо» (5:2) поделился мнением о турнирной ситуации в Континентальной хоккейной лиге.



«В турнире отличная гонка за лидирующие позиции. Это интересный расклад, особенно для болельщиков, которые могут наслаждаться зрелищными матчами. Сейчас в лиге очень много сильных команд, включая «Автомобилист», «Металлург», «Салават Юлаев», «Ак Барс», ЦСКА и СКА. Новая система начисления очков поспособствовала повышению уровня конкуренции, ведь теперь за победу команда получает два очка, а не три, как ранее», — сказал Хартли на пресс-конференции после игры.

«Авангард» одержал восьмую победу подряд и сократил отставание от лидирующего на Востоке «Автомобилиста» до двух очков. Дружина Гиртса Анкипанса продлила серию без побед до трёх игр.