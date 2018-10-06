Макэлинни: «Каролина» дала мне шанс, благодарен за любое время в НХЛ

Голкипер «Каролины Харрикейнз» Кёртис Макэлинни поделился впечатлениями от выигранного матча с «Коламбус Блю Джекетс» (3:1), в котором он отразил 31 бросок по своим воротам. 35-летний вратарь пополнил состав клуба несколько дней назад, его забрали с драфта отказов «Торонто Мэйлп Лифс».



«Я благодарен за любое игровое время в этой лиге. Просто здорово, что „Каролина“ дала мне этот шанс. Хотя для меня и всей семьи неделя выдалась непростой», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



35-летний Макэлинни в прошлом сезоне принял участие в 18 матчах за основную команду «Торонто», одержав 11 побед при коэффициенте надёжности 2,14 и 93,4% отражённых бросков.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19