«Динамо» М — «Нефтехимик»: стали известны составы команд

Стали известны составы на матч московского «Динамо» с «Нефтехимиком», который состоится сегодня, 6 октября, в ДС «Мегаспорт», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало – в 17:00 мск.

Как сообщал ранее «Чемпионат», в состав гостей вернулись форварды Александр Авцин и Микаэль Руохамаа.

«Динамо» Москва:

Бочаров (Ерёменко);

Койвисто – Хиетанен, Кагарлицкий – Шипачёв – Тарасов;

Волков – Никулин, Алексеев – Закриссон – Индрашис;

Зайцев – Прибыльский, Брюквин – Игумнов – Муранов;

Меньшиков, Петунин, Злобин – Панкратов – Кулёмин.

«Нефтехимик»:

Ежов (Коротаев);

Полашек – Сергеев, Няттинен – Нестрашил – Пуустинен;

Огурцов – Тимашов, Падакин – Руохамаа — Авцин;

Шарипзянов – Брынцев, Шиксатдаров – Куликов – Хайруллин;

Волгин — Семёнов, Аркалов – Якимов – Шафигуллин.