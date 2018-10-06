«Динамо» М — «Нефтехимик»: стали известны составы команд

Стали известны составы на матч московского «Динамо» с «Нефтехимиком», который состоится сегодня, 6 октября, в ДС «Мегаспорт», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало – в 17:00 мск.
Как сообщал ранее «Чемпионат», в состав гостей вернулись форварды Александр Авцин и Микаэль Руохамаа.
«Динамо» Москва:
Бочаров (Ерёменко);
Койвисто – Хиетанен, Кагарлицкий – Шипачёв – Тарасов;
Волков – Никулин, Алексеев – Закриссон – Индрашис;
Зайцев – Прибыльский, Брюквин – Игумнов – Муранов;
Меньшиков, Петунин, Злобин – Панкратов – Кулёмин.
«Нефтехимик»:
Ежов (Коротаев);
Полашек – Сергеев, Няттинен – Нестрашил – Пуустинен;
Огурцов – Тимашов, Падакин – Руохамаа — Авцин;
Шарипзянов – Брынцев, Шиксатдаров – Куликов – Хайруллин;
Волгин — Семёнов, Аркалов – Якимов – Шафигуллин.