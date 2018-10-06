Михеев: игра с ЦСКА станет проверкой для «Авангарда»

Нападающий омского «Авангарда» Илья Михеев прокомментировал победу над рижским «Динамо» (5:2) и предстоящий матч с ЦСКА, который состоится 7 октября.



«В ходе игры с рижским «Динамо» были такие моменты, когда мы кайфовали. Конечно, это и удача: где-то шайба так отскочит, где-то такой пас пройдёт. Не во всех играх это срабатывает, но от таких моментов получаешь удовольствие. Все равно, считаю, это результат работы. В третьем периоде, наверное, сказалась самоуверенность.



Встреча с ЦСКА – проверка для «Авангарда»? Каждая игра – проверка, и матч с «армейцами» не станет исключением. Все мы понимаем, что такое ЦСКА, как они играют. Большой ажиотаж среди болельщиков. Для нас это будет хорошая игра с хорошим соперником», — приводит слова Михеева официальный сайт «Авангарда».

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