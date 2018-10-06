Столяров: «Витязь» до самого конца верил, что может победить «Спартак»

Нападающий «Витязя» Геннадий Столяров подвёл итоги матча со «Спартаком» (3:2 ОТ) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Мы рады, что победили, этот успех придаст эмоций. Получилась хорошая, боевая игра. Мы вышли сильно заряженными, очень нужны были очки после неудачной домашней серии. Выложились полностью, сыграли на уровне весь матч, и от этого пришёл результат.



Акцентировались больше на своей игре. Тренер сказал, когда всё делаем правильно, играем с отдачей и по заданию, результат приходит.



После того как «Спартак» сравнял счёт за 13 секунд до конца, никакой паники не было. Продолжали верить в то, что сможем заработать два очка. Саня Сёмин здорово исполнил», — сказал Столяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Тузовым.

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