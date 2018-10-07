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«Монреаль» выиграл у «Питтсбурга», «Нэшвилл» победил «Айлендерс»

«Монреаль» выиграл у «Питтсбурга», «Нэшвилл» победил «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» в родных стенах уступил «Монреаль Канадиенс» — 1:5 (0:2, 1:2, 0:1). Самым результативным игроком в составе победителей стал Пол Байрон, набравший 3 (2+1) очка. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 15 минут 46 секунд и не отметился результативными действиями.

В параллельном матче «Нью-Йорк Айлендерс» дома проиграл прошлогоднему полуфиналисту Западной конференции «Нэшвилл Предаторз» — 3:4 (0:1, 0:0, 1:4). У победителей дубль на свой счёт записал Виктор Арвидссон.

«Оттава Сенаторз» в гостях одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:3 (1:0, 2:3, 2:0). Защитник «Оттавы» Тома Шабо стал самым результативным игроком встречи, отметившись 3 (2+1) баллами за результативность.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1 : 5
0:2, 1:2, 0:1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Галлахер (Татар, Дано) – 11:08 (5x5), 0:2 – Байрон (Лехконен, Питри) – 15:56 (5x5), 0:3 – Байрон (Доми, Лехконен) – 23:43 (5x5), 0:4 – Армиа (Байрон, Питри) – 34:05 (4x5), 1:4 – Шихан (Летанг, Спронг) – 37:10 (5x5), 1:5 – Юдон (Шоу) – 50:08 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
3 : 4
1:2, 2:2, 0:0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Арвидссон (Форсберг, Суббэн) – 03:42 (5x5), 1:1 – Барзал (Бейли) – 12:01 (5x5), 1:2 – Экхольм (Суббэн, Сиссонс) – 16:56 (5x5), 2:2 – Фильппула (Фриц, Сбиза) – 22:46 (5x5), 2:3 – Смит (Туррис, Эллис) – 33:30 (5x5), 2:4 – Арвидссон (Джохансен, Битетто) – 36:42 (5x5), 3:4 – Ли (Бейли, Барзал) – 39:31 (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3 : 5
0:1, 3:2, 0:2
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 – Демело (Смит, Шабо) – 09:42 (5x5), 1:1 – Рилли (Марнер, Хайман) – 20:29 (5x5), 2:1 – Мэттьюс (Марло, Эннис) – 21:10 (5x5), 2:2 – Шабо (Бёдкер, Смит) – 23:49 (5x5), 2:3 – Тирни (Дзингел) – 24:27 (5x5), 3:3 – Марнер (Мэттьюс, Рилли) – 38:20 (5x4), 3:4 – Шабо (Райан, Андерсон) – 41:42 (5x5), 3:5 – Стоун (Дюшейн) – 59:35 (en)
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