«Монреаль» выиграл у «Питтсбурга», «Нэшвилл» победил «Айлендерс»

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» в родных стенах уступил «Монреаль Канадиенс» — 1:5 (0:2, 1:2, 0:1). Самым результативным игроком в составе победителей стал Пол Байрон, набравший 3 (2+1) очка. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 15 минут 46 секунд и не отметился результативными действиями.

В параллельном матче «Нью-Йорк Айлендерс» дома проиграл прошлогоднему полуфиналисту Западной конференции «Нэшвилл Предаторз» — 3:4 (0:1, 0:0, 1:4). У победителей дубль на свой счёт записал Виктор Арвидссон.

«Оттава Сенаторз» в гостях одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:3 (1:0, 2:3, 2:0). Защитник «Оттавы» Тома Шабо стал самым результативным игроком встречи, отметившись 3 (2+1) баллами за результативность.