Зюзин: дебют Ковальчука в «Лос-Анджелесе» пришёлся на игру с монстрами

Бывший хоккеист «Сан-Хосе Шаркс», «Миннесоты Уайлд» и «Чикаго Блэкхоукс» Андрей Зюзин поделился мнением о дебютном матче Ильи Ковальчука в «Лос-Анджелес Кингз».

«С особым вниманием слежу за «Сан-Хосе», который в свое время меня выбрал и где я начинал заокеанскую карьеру. Скажу честно, в девяностые годы мы не мечтали о той линии обороны, которая есть в клубе сейчас. Карлссон, Бёрнс, Власич — такой качественной тройкой защитников в XXI веке не мог похвастаться ни один клуб НХЛ. И совсем не удивило, когда в последнем матче с «Лос-Анджелесом» они взяли на себя 62 игровые минуты: Карлссон — под 30, Бёрнс — 27, Власич — 25. Это уникальный случай, когда команда отыграла матч, по большому счету, в три защитника!



Здесь не позавидуешь Илье Ковальчуку, дебют которого за «Лос-Анджелес» пришёлся на игру с такими монстрами. Ковальчук обострял, но пока он всё-таки находится на этапе адаптации. НХЛ стремительно меняется, становится очень молодой и скоростной лигой, без притирки здесь не обойтись. Тем более в борьбе с Карлссоном и Ко», — цитирует Зюзина Russia-Hockey.