Бенн стал вторым игроком в истории «Далласа», набравшим 600 очков в НХЛ

Капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (5:1).

Это позволило канадскому форварду достичь отметки в 600 набранных очков за карьеру. У него стало 601 (256+345) очко в 669 матчах за «Старз» в НХЛ. Он стал вторым игроком в истории (после Майка Модано, в чьём активе 1359 очков), набравшим столько очков за техасский клуб. Напомним, статистика в плей-офф учитывается в отдельном зачёте.

Видео 600-го очка Бенна также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ

В истории франшизы (с учетом статистики игроков «Миннесоты Норт Старз») Бенн стал пятым игроком, набравшим 600 или более очков. Также эту отметку преодолели Нил Бротен (867), Брайан Беллоуз — 722, Дино Сиссарелли — 651.