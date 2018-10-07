Макдона: игроки «Тампы» должны снять шляпу перед Василевским

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона прокомментировал победу (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флорида Пантерз».

«Мы должны снять шляпу перед Василевским. Он стал главной причиной, по которой нам удалось заработать два очка», — цитирует Макдону официальный сайт НХЛ.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский стал первой звездой матча. В течение основного времени и овертайма российский вратарь справился с 42 бросками из 43, а в серии буллитов отразил бросок Александра Баркова (Майк Хоффман попал в штангу). Второй звездой матча стал форвард «молний» Энтони Чирелли, тройку лучших замкнул защитник «пантер» Джейкоб Макдональд. Оба игрока стали авторами единственных шайб своих команд в игровое время матча.