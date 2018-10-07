«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 2:1 Б. Видеообзор матча

В очередной игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» в родных стенах принимал «Флориду Пантерз» и одержал победу в серии буллитов со счётом 2:1.



Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский стал первой звездой матча. В течение основного времени и овертайма российский вратарь справился с 42 бросками из 43, а в серии буллитов отразил бросок Александра Баркова (Майк Хоффман попал в штангу).



Второй звездой матча стал форвард «молний» Энтони Чирелли, тройку лучших замкнул защитник «пантер» Джейкоб Макдональд. Оба игрока стали авторами единственных шайб своих команд в игровое время матча.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор лучших моментов матча.