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«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 2:1 Б. Видеообзор матча

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 2:1 Б. Видеообзор матча
Хоккей / НХЛ

В очередной игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» в родных стенах принимал «Флориду Пантерз» и одержал победу в серии буллитов со счётом 2:1.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский стал первой звездой матча. В течение основного времени и овертайма российский вратарь справился с 42 бросками из 43, а в серии буллитов отразил бросок Александра Баркова (Майк Хоффман попал в штангу).

Второй звездой матча стал форвард «молний» Энтони Чирелли, тройку лучших замкнул защитник «пантер» Джейкоб Макдональд. Оба игрока стали авторами единственных шайб своих команд в игровое время матча.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор лучших моментов матча.

Макдона: игроки «Тампы» должны снять шляпу перед Василевским
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