Титов — о 7:2: у «Трактора» сегодня был настрой, мы лезли на ворота

Главный тренер «Трактора» Герман Титов прокомментировал победу с разгромным счётом (7:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом».

«Хочу поздравить ребят и болельщиков, которые долго сюда летели, с победой. Благодарю, что они нас поддерживали, их было слышно. «Адмирал» — хорошая команда, быстрая, агрессивная. Они нацелены на ворота всегда. Мы настраивались на такую игру. С «Куньлунем» играли беззубо, сегодня же ребята выполнили установку на матч.

Забили много голов? Мы создаём очень много моментов, но не реализовываем их. Сегодня был настрой, мы лезли на ворота, делали то, чего не хватало нам в предыдущих матчах», — цитирует Титова официальный сайт «Трактора».