Борщевский: «Амур» играл с большим сердцем, но «Магнитка» — мастеровитая команда

Главный тренер «Амура» Николай Борщевский подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (3:4).

«Сегодня ребята играли с большим сердцем, показали содержательную игру, но противник реализовал моменты, которые у них были. Мы создали много моментов, но отличиться не смогли. По отношению и отдаче претензий к команде нет — они сегодня сражались и очень хотели победить. Противник — мастеровитая команда, смогли нас наказать. Полевые помогали Кашику сегодня в защите, однако этого оказалось мало. Отдельно выделить никого не могу, в третьей и четвёртой шайбах вина скорее лежит на целой пятёрке.

Нарушения численного состава? Слишком большое желание победить. Ребята мотивированы и хотят играть, постоянно говорим об этом на скамейке, но азарт перевешивает иногда», — передаёт слова Борщевского корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.