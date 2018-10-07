Анкипанс: проблемы рижского «Динамо» не во вратарях, мы совершаем детские ошибки

Главный тренер тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал поражение от «Сибири» (3:6).



«Не можем выйти из чёрной полосы. Наверное, ребята слишком многого хотели. Из-за этого совершали детские ошибки. Проиграли из-за маленьких вещей. Хоккей — командный вид спорта, проблема «Динамо» не во вратарях. У нас много травм, большой пробел в обороне. Нет ключевых игроков.



Много играли без вратаря в шесть полевых? У нас есть мастера, которые могут сыграть в большинстве. Нам нужно было снимать вратаря, рисковать, как-то выкарабкиваться», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.



Голкипер Максим Третьяк дебютировал в составе рижского клуба – он вошёл в игру при счёте 0:3, заменив Тимура Билялова.

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