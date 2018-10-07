Андриевский: болельщики «Сибири» заслужили первую домашнюю победу

Главный тренер тренер «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал победу над рижским «Динамо» (6:3).



«Наконец-то мы дождались первой победы в таком хоккейном городе, как Новосибирск. Болельщики это заслужили. Доволен тем, как команда провела два периода. В игре с ЦСКА мы в маленьких вещах проиграли, сегодня — выиграли, отсюда и результат. Разве что на третий период вышли спустя рукава. Болельщикам такой драйв наверняка понравился, но не тренерам.



Мы не определились с первым номером, просто решили, что домашнюю серию будет играть Красиков. Дебют Комарова? Сразу вышел на большинство, гол забили. Поэтому, думаю, всё хорошо. Разве что удаление ненужное заработал.



Игра в неравных составах — наша ахиллесова пята. Работаем не только над большинством, но и над меньшинством. Если посмотрите на статистику, то увидите: кто хорошо играет в неравных составах, тот высоко идёт в таблице», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Хет-трик Романцева помог «Сибири» обыграть рижское «Динамо»