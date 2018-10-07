Никитин: не думаю, что игра Романова превосходит наши ожидания

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился мнением о победе над «Авангардом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Классная игра. Ребята после матча сказали, что хочется больше таких игр. Соперник сегодня здорово выглядел, тем ценнее наша победа. Мы выложились, мы довольны.



Игра Романова превосходит наши ожидания? Я не думаю, что превосходит. Я его давно знаю, мы следили за ним. Не случайно, что «Монреаль» достаточно высоко для защитника выбрал его на драфте. Но, как и для любого молодого игрока, ни в коем случаем нельзя останавливаться.



Сегодня он провёл хорошую игру против отличного соперника. Думаю, что для него этот матч будет показателем того, к чему нужно стремиться», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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