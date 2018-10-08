«Каролина» — «Рейнджерс» — 8:5. Видеообзор матча

«Каролина Харрикейнз» сыграл на домашнем льду с «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и одержал победу – 8:5 (2:2, 2:2, 4:1). Решающим в матче стал третий период, в котором хозяевам удалось забросить четыре шайбы.



По три балла за результативность набрали форварды «Каролины» Уоррен Фёгеле (2+1) и Джастин Уильямс (0+3). Нападающий «Харрикейнз» и второй номер драфта-2018 Андрей Свечников забросил дебютную шайбу в НХЛ и отметился передачей.



В составе гостей отличился Павел Бучневич. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев пропустил 7 шайб, отразив 32 броска. Владислав Наместников провёл на льду 9 минут 30 секунд и записал на свой счёт результативную передачу.

Свечников — первый в новом веке. Бывший юниор забил исторический гол А «Каролина» показала, как надо праздновать победу.