«Адмирал» подписал контракт с чешским защитником Карелом Кубатом

«Адмирал» заключил контракт с защитником Карелом Кубатом, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Новичок будет выступать в Континентальной хоккейной лиге под 28-м номером.



30-летний игрок обороны за свою карьеру выступал в двух клубах – чешской «Спарте» и родном «Литвинове», где он и начинал заниматься хоккеем.



В 2015 году Кубат стал чемпионом Чехии, в 2014-м завоевал бронзовую медаль. Выступал за юниорскую, молодёжную и национальную сборные Чехии.



Нынешний сезон начал в «Литвинове», где за шесть матчей успел забросить две шайбы, сделать три результативные передачи при показателе полезности «+5» и 4 минутах штрафа.

В настоящий момент «Адмирал» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.