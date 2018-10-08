Рейтинг тренеров КХЛ: Никитин в безопасности, Борщевский на грани

Редакция «Чемпионата» составила традиционный рейтинг тренеров КХЛ сезона-2018/19 на данный момент. Рейтинг выходит каждый понедельник. При его составлении учитывались кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера на прошлой неделе.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



1 (1). Андрей Мартемьянов («Автомобилист»)

2 (3). Илья Воробьёв (СКА)

3 (2). Боб Хартли («Авангард»)

4 (4). Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»)

5 (8). Игорь Никитин (ЦСКА)

6 (5). Лаури Марьямяки («Йокерит»)

7 (11). Йозеф Яндач («Металлург»)

8 (7). Николай Цулыгин («Салават Юлаев»)

9 (10). Дмитрий Квартальнов («Локомотив»)

10 (6). Дэвид Немировски («Торпедо»)

11 (9). Андрей Скабелка («Барыс»)

12 (-). Владимир Крикунов («Динамо» М)

13 (19). Александр Андриевский («Сибирь»)

14 (15). Андрей Назаров («Нефтехимик»)

15 (12). Вадим Епанчинцев («Спартак»)

16 (14). Сергей Зубов (ХК «Сочи»)

17 (16). Юсси Тапола («Куньлунь»)

18 (18). Александр Гулявцев («Северсталь»)

19 (20). Валерий Белов («Витязь»)

20 (13). Гиртс Анкипанс («Динамо» Рига)

21 (17). Сергей Светлов («Адмирал»)

22 (24). Герман Титов («Трактор»)

23 (22). Горди Дуайер («Динамо» Минск)

24 (21). Владимир Орсаг («Слован»)

25 (23). Николай Борщевский («Амур»).

Кого на Востоке уволят вслед за Юрзиновым: Титова или Борщевского? Мартемьянов и Хартли могут спать спокойно.