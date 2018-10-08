Защитник «Йокерита» Лауридсен дисквалифицирован на матч за драку с Якуповым

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ вынес вердикт по трём эпизодам, связанным с дисциплинарными штрафами игроков.



Защитник «Йокерита» Оливер Лауридсен дисквалифицирован на один матч за драку с форвардом СКА Наилем Якуповом. 29-летний датчанин набросился на россиянина с кулаками, когда тот праздновал взятие чужих ворот.

Видео драки можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Йокерита» Оливера Лауридсена по п.3.7. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — гласит заявление на сайте КХЛ.



Нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер и форвард «Торпедо» Энди Мили, которые были удалены до конца матчей с «Локомотивом» и «Северсталью» соответственно, избежали наказания.

Видео удаления Клинкхаммера можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Видео удаления Мили можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.