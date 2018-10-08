Житник: НХЛ совершила ошибку, когда ввела негласный запрет на тафгаев

Олимпийский чемпион Алексей Житник, выступавший в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Филадельфию Флайерз» и «Атланту Трэшерз», поделился мнением о хоккейных боях в 90-е годы.



«Я считаю, что в начале века НХЛ совершила ошибку, когда ввела негласный запрет на тафгаев. Мотивация лиги была понятной: из-за серии сотрясений некоторые бойцы теряли здоровье, выдвигали лиге судебные иски. С другой стороны, аналогичные проблемы возникали даже у лучших «игровиков» — например Пэта Лафонтэна или Эрика Линдроса. То есть проблема сотрясений мозга отнюдь не очевидна.



В 90-е годы в НХЛ на спарринги бойцов ходили очень многие зрители, у нас в «Баффало» тафгай номер один Роб Рэй был не менее популярен, чем Доминик Гашек или тот же Лафонтэн. На протяжении 10 лет в дерби с «Торонто» Рэй провел около 50 боев с другим известнейшим «полицейским» Таем Доми.



Они бились, все в синяках уходили в раздевалку, а потом спокойно вместе пили пиво в городских барах. И это было не менее эффектно, чем турниры UFC. Кстати, оба, бывало, дрались и со зрителями, а тот же Доми в прессе заранее анонсировал чемпионские бои — например с Бобом Пробертом», — приводит слова Житника Russia-Hockey.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19