А. Свечников – о первом голе в НХЛ: я ждал этого всю жизнь

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников поделился эмоциями после того, как отметился первой заброшенной шайбой в Национальной хоккейной лиге.
В матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (8:5) 18-летний россиянин поразил ворота соотечественника Александра Георгиева и стал первым хоккеистом, родившимся в 2000-х, кто отметился голом в лиге.
Видео гола Свечникова можно посмотреть в «твиттере» «Каролины».
«Я ждал этого всю свою жизнь. Мечтал забить гол в НХЛ. Я стал первым игроком из 2000-х, кто смог забросить шайбу? Круто! Я очень счастлив. Просто хочу продолжать забивать, больше и больше», — цитирует Свечникова пресс-служба «ураганов».
В этом сезоне Свечников провёл три матча в НХЛ, в которых набрал 3 (1+2) очка.
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