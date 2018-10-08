Якупов: Лауридсен просто напал на меня, когда я праздновал гол

Нападающий СКА Наиль Якупов рассказал о драке, которая возникла у него по ходу встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом» (6:2). Россиянин вступил в кулачный бой с датским защитником финской команды Оливером Лауридсеном.



«Что было в эпизоде с Лауридсеном? Я просто радовался голу, кричал, ничего плохого не говорил. Человек просто напал на меня, и получилось так, как получилось», — цитирует Якупова официальный сайт СКА.

Видео драки можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



По итогам боя Лауридсен был удалён до конца игры, а впоследствии получил дисквалификацию сроком на один матч. Якупов стал одним из героев встречи в Хельсински, записав на свой счёт два результативных броска.