Медведев: сейчас не вижу смысла ориентироваться на «Автомобилист»

Защитник омского «Авангарда» Евгений Медведев отметил, что не обращает внимания на турнирную таблицу КХЛ. В настоящий момент его команда занимает второе место на Востоке.



«Напрягает ли то, как оторвался «Автомобилист»? А смысл смотреть на таблицу и «Автомобилист»? Сезон длинный. Самое главное, какая таблица будет в конце. Вот тогда посмотрим на неё и будем собирать все плоды пройденного регулярного чемпионата. Сейчас я не вижу смысла ориентироваться на кого-то и смотреть на турнирную таблицу. Поэтому на лидерство «Автомобилиста» не обращаю внимания», — приводят слова Медведева «Известия».



Вчера, 7 октября, «ястребы» уступили в Балашихе ЦСКА (2:4), в результате чего отрыв от лидирующего «Автомобилиста» вырос до четырёх очков. Победная серия клуба из Екатеринбурга насчитывает 15 матчей.

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