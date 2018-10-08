Стали известны составы команд на матч финского «Йокерита» и минского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 8 октября, начало встречи — в 18:30 мск.
«Динамо» Мн:
Карнаухов (Энрот);
Уиркош — Готовец, Хауден — Казионов — Пулккинен;
Хенкель — Лисовец, Павлович — С. Костицын — Буйницкий;
Осипов — Хохлов, А. Костицын — Ковыршин — Степанов;
Евенко, Китаров — Волков — Дроздов.
«Йокерит»:
Калниньш (Запольски);
Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;
Столлери — Грант, Иконен — Плэтт — Н. Йенсен;
Й. Йенсен — Лёв, Мяки — Маннинен — Мозес;
Пильстрём — Ниеми — Анттила.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
«Йокерит» — «Динамо» Мн: Андрей Костицын начнёт матч в третьем звене