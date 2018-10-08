«Йокерит» — «Динамо» Мн: Андрей Костицын начнёт матч в третьем звене

Стали известны составы команд на матч финского «Йокерита» и минского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 8 октября, начало встречи — в 18:30 мск.



«Динамо» Мн:



Карнаухов (Энрот);

Уиркош — Готовец, Хауден — Казионов — Пулккинен;

Хенкель — Лисовец, Павлович — С. Костицын — Буйницкий;

Осипов — Хохлов, А. Костицын — Ковыршин — Степанов;

Евенко, Китаров — Волков — Дроздов.



«Йокерит»:



Калниньш (Запольски);

Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;

Столлери — Грант, Иконен — Плэтт — Н. Йенсен;

Й. Йенсен — Лёв, Мяки — Маннинен — Мозес;

Пильстрём — Ниеми — Анттила.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19