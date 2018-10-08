Ш. Бабаев: намерены добиваться бессрочной дисквалификации Захарчука

Агент нападающего «Трактора» Артёма Пеньковского Шуми Бабаев прокомментировал решение КДК о дисквалификации защитника «Адмирала» Степана Захарчука на 15 матчей.



«Откровенно говоря, это решение вызвало у меня большое недоумение. Мы все помним ситуацию с защитником «Барыса» и сборной Казахстана Дамиром Рыспаевым, когда моему игроку дали корпоративную бессрочную дисквалификацию. Тогда для всех это показалось нормальным, хотя парень никого не убивал и не наносил травмы. Здесь же мы видим совершенно иную ситуацию. Человеку, который регулярно «убивает» своих собратьев по игре, калечит молодых парней, получает смешные 15 игр дисквалификации. Это просто смешно. И ещё немаловажно. Прошли сутки после инцидента. Парень с тяжёлыми травмами в больнице, а Захарчук даже не удосужился извиниться перед Артёмом.



В настоящий момент я нахожусь в Северной Америке, и здесь игрок «Вашингтона» Уилсон за травму, нанесённую в предсезонке, получил 20 матчей дисквалификации и огромный денежный штраф. Но у человека, который получил травму, не было многочисленных переломов и открытой черепно-мозговой травмы, как это было в ситуации с Пеньковским. Артём находится в одной из больниц Владивостока, ему оказывают полную медицинскую помощь, к нему уже завтра прилетает мама, которая будет находиться с ним рядом. Я нахожусь в постоянном контакте с руководством «Трактора» и надеюсь, что в ближайшее время Артём пойдёт на поправку.



Я думаю, что «Трактор» будет подавать аппеляцию в КДК КХЛ на это решение, а я буду обращаться в гражданские судебные инстанции. Мы намерены добиться бессрочной дисквалификации Захарчука», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.