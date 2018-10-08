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Степан Захарчук получил 15 матчей дисквалификации за удар Пеньковского

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru
Степан Захарчук получил 15 матчей дисквалификации за удар Пеньковского
Хоккей / КХЛ

Защитник дальневосточного «Адмирала» Степан Захарчук получил дисквалификацию на 15 матчей, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Пять матчей дисквалификации — максимально возможное наказание по регламенту, ещё 10 наложено дополнительно. Напомним, для Захарчука это не первая крупная дисквалификация.

Хоккеист наказан за удар в голову нападающего «Трактора» Артёма Пеньковского. Игрок челябинского клуба тяжело пострадал от действия Захарчука — по предварительной информации врачей, обследовавших хоккеиста во Владивостоке, у Пеньковского диагностированы перелом челюсти и открытая черепно-мозговая травма. К форварду во Владивосток вылетела семья, он может пропустить оставшуюся часть сезона.

Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

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