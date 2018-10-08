«Айлендерс» разгромили «Сан-Хосе», у Ленера — «сухарь»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» на домашней арене оказался сильнее «Сан-Хосе Шаркс», встреча завершилась со счётом 4:0. «Островитяне» выиграли два матча из трёх в нынешнем чемпионате.



Счёт во встрече был открыт во втором периоде, заброшенную шайбу в свой актив записал Андерс Ли. В третьем периоде команда хозяев упрочила своё преимущество благодаря точным броскам Скотта Мейфилда и Мэтта Мартина. Точку во встрече поставил бросок Кейси Чижикаса в пустые ворота «акул». Сухой матч добавил на свой счёт голкипер «Айлендерс» Робин Ленер, в прошлом сезоне боровшийся с серьёзным психологическим расстройством.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19