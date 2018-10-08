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«Айлендерс» разгромили «Сан-Хосе», у Ленера — «сухарь»

«Айлендерс» разгромили «Сан-Хосе», у Ленера — «сухарь»
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» на домашней арене оказался сильнее «Сан-Хосе Шаркс», встреча завершилась со счётом 4:0. «Островитяне» выиграли два матча из трёх в нынешнем чемпионате.

Счёт во встрече был открыт во втором периоде, заброшенную шайбу в свой актив записал Андерс Ли. В третьем периоде команда хозяев упрочила своё преимущество благодаря точным броскам Скотта Мейфилда и Мэтта Мартина. Точку во встрече поставил бросок Кейси Чижикаса в пустые ворота «акул». Сухой матч добавил на свой счёт голкипер «Айлендерс» Робин Ленер, в прошлом сезоне боровшийся с серьёзным психологическим расстройством.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2018, понедельник. 20:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
4 : 0
0:0, 1:0, 3:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Ли (Бейли, Барзал) – 34:34 (5x4), 2:0 – Мейфилд (Чижикас) – 45:16 (5x5), 3:0 – Мартин (Фильппула, Комаров) – 53:02 (5x5), 4:0 – Чижикас – 59:04 (en)

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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