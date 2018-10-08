Немировски — о травме Галимова: без него тяжело, но молодые хорошо играют

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (3:4 Б).



«Соперника — с победой. Думаю, что была очень хорошая и интересная игра. Конечно, у нас были небольшие ошибки, но я доволен ребятами. Они показали хороший настрой.



Как влияет на команду отсутствие Галимова? Конечно, тяжело, когда основной вратарь травмирован. Но я думаю, что молодые вратари хорошо действуют. Костин хорошо стоял сегодня, Тихомиров тоже был хорош на буллитах. Я ими доволен.



Мы самая волевая команда в лиге? Почему? У нас много камбэков? Сегодня не было такого. Если посмотреть последние игры, то у нас всё ровно. Но хорошо, что команда всегда бьётся до конца», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» одолело «Торпедо» в серии буллитов