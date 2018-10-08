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Билялетдинов: к «Ак Барсу» были вопросы по прошлому матчу, но проблемы мы решили

Билялетдинов: к «Ак Барсу» были вопросы по прошлому матчу, но проблемы мы решили
Хоккей / КХЛ

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от матча с череповецкой «Северсталью» (2:0).

«Я считаю, что ребята хорошо подошли к игре. У нас были вопросы по прошлому матчу, но мы решили свои проблемы. Ребята старались играть с отдачей и правильно. Я доволен и результатом, и игрой своей команды», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Северстали».

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте, точным броском отметился Роб Клинкхаммер. Через две минуты заброшенная шайба Пола Постмы увеличила отрыв гостей. Больше голов в матче забито не было. Сухой матч оформил голкипер «Ак Барса» Владислав Подъяпольский.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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