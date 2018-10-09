Франсон: «Автомобилист» хорошо стартовал, но рано или поздно будут поражения

Защитник «Авангарда» Коди Франсон поделился мнением о клубах–лидерах регулярного чемпионата КХЛ.

«Я думаю, СКА и ЦСКА – две одинаково сложные команды. Они сильнейшие в КХЛ. У СКА очень сильный состав, много индивидуально сильных хоккеистов, способных как в одиночку организовать гол, так и демонстрировать хорошую командную игру. При этом они дают играть и сопернику, стараясь больше времени проводить в атаке. Отчасти поэтому нам удалось отыграться в Петербурге с 0:2 и победить по буллитам (3:2). ЦСКА же очень плотно и надёжно играет в обороне, когда ведёт в счёте. Поэтому нам в третьем периоде против них было сложнее.

Смущает ли меня отрыв «Автомобилиста»? Нет, мы понимаем, что сезон длинный и всё определит итоговая таблица, а также плей-офф. «Автомобилист» хорошо стартовал, показывает впечатляющую серию в 15 побед, но рано или поздно у них будут поражения. Поэтому пока мы смотрим на свою игру, а не на их серию», — приводят слова Франсона «Известия».