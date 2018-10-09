Московское «Динамо» заключило контракт с Игорем Макаровым

Хоккейный клуб «Динамо» Москва заключил односторонний контракт с нападающим Игорем Макаровым, информирует официальный сайт клуба. Контракт с Игорем рассчитан до конца сезона.

Напомним, ранее стало известно, что игрока не устраивают финансовые условия, предложенные клубом. Хоккеист находился в стане бело-голубых на просмотровом контракте, сыграв за это время три матча и не сумев набрать ни одного очка.



В минувшем сезоне Макаров выступал за «Салават Юлаев». Он сыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 12 (6+6) очков. В 12 играх плей-офф отметился 3 (1+2) баллами. Ранее 30-летний хоккеист уже выступал в составе «Динамо». В КХЛ он играл также в составе СКА, «Нефтехимика» и ЦСКА. В общей сложности нападающий принял участие в 450 матчах, забросил 69 шайб и отдал 77 результативных передач.