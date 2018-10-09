Рижское «Динамо» уступило «Барысу», потерпев пятое подряд поражение

Астанинский «Барыс» на домашнем льду оказался сильнее рижского «Динамо», встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Андрея Скабелки. Команда из Латвии потерпела пятое поражение подряд.



Счёт во встрече был открыт уже на второй минуте, заброшенную шайбу в свой актив сумел записать нападающий хозяев Никита Михайлис. В концовке второго периода астанинский клуб удвоил преимущество благодаря точному броску Даррена Дица. В третьем периоде Роман Старченко забросил третью шайбу «Барыса». Через несколько минут гол Линуса Виделля сократил разрыв — 1:3, но больше шайб в матче заброшено не было.

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