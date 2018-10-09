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Рижское «Динамо» уступило «Барысу», потерпев пятое подряд поражение

Рижское «Динамо» уступило «Барысу», потерпев пятое подряд поражение
Хоккей / КХЛ

Астанинский «Барыс» на домашнем льду оказался сильнее рижского «Динамо», встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Андрея Скабелки. Команда из Латвии потерпела пятое поражение подряд.

Счёт во встрече был открыт уже на второй минуте, заброшенную шайбу в свой актив сумел записать нападающий хозяев Никита Михайлис. В концовке второго периода астанинский клуб удвоил преимущество благодаря точному броску Даррена Дица. В третьем периоде Роман Старченко забросил третью шайбу «Барыса». Через несколько минут гол Линуса Виделля сократил разрыв — 1:3, но больше шайб в матче заброшено не было.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2018, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
3 : 1
1:0, 1:0, 1:1
Динамо Р
Рига
1:0 – Михайлис (Климонтов, Валк) – 01:59 (5x5), 2:0 – Диц (Маклюков) – 39:19 (5x5), 3:0 – Старченко (Даллман, Блэкер) – 52:07 (5x5), 3:1 – Виделль – 56:45 (5x5)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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