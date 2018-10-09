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«Нефтехимик» — «Спартак»: в основе гостей выйдет Беспалов

«Нефтехимик» — «Спартак»: в основе гостей выйдет Беспалов
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы команд на матч нижнекамского «Нефтехимика» и московского «Спартака» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 9 октября, начало встречи — в 19:30 мск.

«Нефтехимик»:

Ежов (Коротаев);
Сергеев — Полашек, Пуустинен — Руохомаа — Няттинен;
Огурцов — Тимашов, Падакин — Нестрашил — Куликов;
Шарипзянов — Брынцев, Шиксатдаров — Якимов — Порядин;
Семёнов — Волгин, Аркалов — Здунов — Шафигуллин.

«Спартак»:

Беспалов (Гудачек);
Григорьев — Кутейкин, Хохлачёв — Максвелл — Даугавиньш;
Осипов — Провольнев, Карсумс — Ганзл — Шашков;
Калинин — Кулик, Никонцев — Зубов — Трунёв;
Сорокин, Шалагин, Талалуев — Воронин — Косов.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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