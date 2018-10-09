Стали известны составы команд на матч нижнекамского «Нефтехимика» и московского «Спартака» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 9 октября, начало встречи — в 19:30 мск.
«Нефтехимик»:
Ежов (Коротаев);
Сергеев — Полашек, Пуустинен — Руохомаа — Няттинен;
Огурцов — Тимашов, Падакин — Нестрашил — Куликов;
Шарипзянов — Брынцев, Шиксатдаров — Якимов — Порядин;
Семёнов — Волгин, Аркалов — Здунов — Шафигуллин.
«Спартак»:
Беспалов (Гудачек);
Григорьев — Кутейкин, Хохлачёв — Максвелл — Даугавиньш;
Осипов — Провольнев, Карсумс — Ганзл — Шашков;
Калинин — Кулик, Никонцев — Зубов — Трунёв;
Сорокин, Шалагин, Талалуев — Воронин — Косов.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
«Нефтехимик» — «Спартак»: в основе гостей выйдет Беспалов