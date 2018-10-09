«Нефтехимик» — «Спартак»: в основе гостей выйдет Беспалов

Стали известны составы команд на матч нижнекамского «Нефтехимика» и московского «Спартака» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 9 октября, начало встречи — в 19:30 мск.



«Нефтехимик»:



Ежов (Коротаев);

Сергеев — Полашек, Пуустинен — Руохомаа — Няттинен;

Огурцов — Тимашов, Падакин — Нестрашил — Куликов;

Шарипзянов — Брынцев, Шиксатдаров — Якимов — Порядин;

Семёнов — Волгин, Аркалов — Здунов — Шафигуллин.



«Спартак»:



Беспалов (Гудачек);

Григорьев — Кутейкин, Хохлачёв — Максвелл — Даугавиньш;

Осипов — Провольнев, Карсумс — Ганзл — Шашков;

Калинин — Кулик, Никонцев — Зубов — Трунёв;

Сорокин, Шалагин, Талалуев — Воронин — Косов.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19