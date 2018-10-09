Кудрявцев: «Барысу» нет смысла менять Карлссона, но на мне крест не ставят

Вратарь системы астанинского «Барыса» Сергей Кудрявцев прокомментировал тот факт, что его отправили в фарм-клуб.



«Ну да, что скрывать, на данный момент я играю за „Номад“, но тренируюсь по-прежнему с „Барысом“. Сейчас там Хенрик Карлссон, очень хорошие игры проводит, поэтому нет смысла его менять.



Сыграю ли я ещё за „Барыс“? Я думаю, что возможность будет. Никто на мне крест не ставил, все понимают, что мне сейчас нужна практика, нужна стабильность. Через игры с „Номадом“ можно это заработать. Я хочу играть за „Барыс“ и буду стараться использовать каждый свой шанс и помогать команде», — приводит слова хоккеиста издание VKsport. kz.



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