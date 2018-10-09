Назаров: сказал игрокам «Нефтехимика», чтобы не дрались, как Кокорин с Мамаевым

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от выигранного матча с московским «Спартаком» (4:1) на домашней арене.



«Во-первых, хочется поблагодарить болельщиков. Дождались они наконец-то, что мы забили больше одного гола. Мы их сегодня порадовали хорошей игрой. Благодарен ребятам, была тяжёлая игра. Сегодня играли две команды, которые находятся в зоне плей-офф. Рад победе, рад настрою на игру, что ребята меня услышали перед матчем. Настраивал их, говорил, что будет очень тяжёлая игра.



Ребята в раздевалке радуются, обсуждают Кокорина с Мамаевым. Я им сказал, чтобы только не дрались, как Кокорин с Мамаевым. А так — всё как после каждой победы», — сказал Назаров на пресс-конференции.

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