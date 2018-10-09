Куинн — о семи пропущенных шайбах Георгиева: сочувствую ему, тяжёлый поединок

Главный тренер клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн призвал не критиковать вратаря Александра Георгиева, несмотря на семь пропущенных шайб россиянина во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (5:8). Георгиев отразил 32 броска в створ своих ворот из 39. Сам россиянин назвал матч для себя «сложным».



«Георгиев сделал несколько важных сейвов в меньшинстве при счете 4:4 и позволил нам сохранить ничейный счет. Я ему сочувствую, потому что это был его первый матч в сезоне, а мы сыграли перед ним так, как сыграли. Тяжёлый поединок для вратаря, это однозначно», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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