Бучневич: парни на тренировках жалуются, что не могут забить Георгиеву

Нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич поделился мнением об игре своего партнёра, российского вратаря Александра Георгиева.



«Вспоминаю прошлый год и то, как я был, если честно, удивлён, насколько уверенно Георгиев вписался в коллектив и заиграл. Я думаю, что все в команде были удивлены. Не было такого, когда новичок встаёт в ворота и ты боишься сделать лишнее движение. В его случае ничего подобного не было. С первого момента он как-то вселил во всех уверенность и играл спокойно.



Парни на тренировках жалуются, что не могут ему забить. Я думаю, ему надо продолжать работать и делать то, что он сейчас делает», — приводит слова Бучневича официальный сайт Национальной хоккейной лиги.