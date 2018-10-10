Панарин забросил 2-ю шайбу в сезоне после отличной комбинации

Нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин забросил шайбу в матче регулярного сезона с «Колорадо Эвеланш» (4:2, продолжается третий период). Ассистентами выступили защитники Райан Мюррей и Маркус Нутиваара. Ворота «Эвеланш» защищает Филипп Грубауэр.

Эта шайба стала для российского нападающего 2-й в сезоне. Всего в НХЛ он отметился 236 (90+146) баллами за результативность в 246 матчах.

Видео взятия ворот в исполнении Панарина доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

В минувшем сезоне Панарин набрал 82 (27+55) очка в 81 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «+23». Нынешний контракт Панарина с «Коламбусом» истекает после окончания сезона-2018/19. Ранее нападающий отказался подписывать новое соглашение.