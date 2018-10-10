«Даллас» – «Торонто»: Ничушкин провёл первый матч в НХЛ с 2016 года

«Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принимал на домашнем льду «Торонто Мэйпл Лифс» и проиграл со счётом 4:7 (1:2, 2:3, 1:2). Это была первая игра российского нападающего «Далласа» Валерия Ничушкина в НХЛ, начиная с апреля 2016 года.

23-летний игрок провёл на льду 12 минут 54 секунды, заработал показатель полезность «-1», нанёс два броска по воротам и допустил две потери шайбы. Во время тренировочного лагеря он получил травму нижней части тела, из-за которой пропустил несколько выставочных матчей и первые игры регулярного чемпионата.

Нападающий выступал за «звёзд» в течение трёх сезонов (2013–2016). Он успел провести 166 матчей в НХЛ, забросил 23 шайбы и отдал 41 результативную передачу. Перед стартом сезона-2016/17 игрок принял решение вернуться в КХЛ, где подписал контракт с ЦСКА. В составе «армейцев» в минувшем сезоне он вышел в финал Кубка Гагарина. В 50 матчах регулярного сезона-2017/18 Валерий набрал 27 (16+11) очков, в 19 матчах плей-офф в его активе 9 (3+6) баллов.