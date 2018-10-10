Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Ковальчук — о заброшенной шайбе: я бы предпочёл выигрывать матчи

Ковальчук — о заброшенной шайбе: я бы предпочёл выигрывать матчи
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прокомментировал поражение от «Виннипег Джетс» (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мой гол? Я бы предпочёл выигрывать матчи. Сегодня гола было недостаточно, мы будем лучше в следующей игре.

Игра в большинстве? У нас было два хороших шанса в третьем периоде. Сначала их вратарь сделал отличный сейв, потом шайба угодила в перекладину. Мы должны играть на протяжении всех 60 минут так, как делали это в третьем периоде. Как только мы улучшим игру в большинстве, то станем намного сильнее. Мы немного поменяли расстановку, потому что пытаемся сделать что-то новое. Необходимо больше работать, тогда всё придёт. Нужно больше бросать? Да, возможно. Нужно понять, почему мы этого не делаем», — цитирует Ковальчука LA Kings Insider.

Видео заброшенной шайбы Ковальчука можно посмотреть на официальном канале Национальной хоккейной лиги в YouTube.

Свидание с бывшими. Ковальчук забил клубу, где начинал карьеру в НХЛ
Почти две тысячи дней разделили две шайбы Ильи в Национальной хоккейной лиге.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент