Георгиев: мне очень интересно смотреть, как Лундквист готовится к матчам

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев поделился впечатлениями от совместной работы с основным вратарём «синерубашечников» Хенриком Лундквистом.



«Я стараюсь смотреть и наблюдать, что и как делает Лундквист. Мы немножечко в разных стилях играем, но основы, конечно, те же. Мне очень интересно смотреть, как он готовится к матчам. Мы отлично с ним общаемся. Я хорошо знаю большинство ребят в команде – поиграли вместе в прошлом сезоне. Новые ребята тоже хорошо влились в коллектив, я всем полностью доверяю. Что касается доверия ко мне, то мне надо усиленно работать, ловить шайбу и тогда оно – через игры и тренировки – придёт.



Генеральный менеджер поговорил со мной в день, когда объявили составы на сезон. И сказал, что если возникнет промежуток, когда я не играю несколько матчей подряд, то меня могут спустить в «Хартфорд» получать игровую практику, а потом поднять назад. Я тоже считаю, что мне надо как можно больше играть, когда есть такая возможность.



Конечно, я очень счастлив, что попал в команду. Работал над этим всё лето. Думал об этом частенько. Очень приятно начать сезон в основе. Совсем другие чувства. Задача номер один для меня – сыграть как можно больше матчей в этом сезоне и помочь команде. Стараюсь не забегать вперёд, потому что сейчас тяжело что-либо предсказать. Но я пытаюсь жить одним днём и день ото дня работать и становиться лучше», – цитирует Георгиева официальный сайт НХЛ.

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