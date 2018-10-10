Жарков — о 11-64 по броскам: вспомните финал «Магнитка» – ЦСКА, счёт на табло

Нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Жарков прокомментировал победу над «Авангардом» (3:2), а также соотношение бросков 64-11 в пользу соперника.

«Мы готовились к очень серьёзной команде, которая бежит, бьёт, постоянно нагнетает. Мы настраивались на каждый момент.

Выиграли, несмотря на ужасающую статистику бросков? Всегда так было. Вспомните финал «Магнитка» – ЦСКА. Счёт на табло, а по броскам была космическая разница. Не всегда нужно бросать, это каждый знает. Нет, у них очень хорошие броски были, моменты, создавали индивидуально. Спасибо Юхе, выручил. Бывают такие матчи, когда вратарю надо тащить, и он показал, что может это делать. Потом и команда понимает, что нужно попроще играть, больше помогать в обороне, это правильная психология в команде, когда вратарь показывает: «Ребят, я могу тащить, но тоже не бесконечно, давайте перестраивайтесь»», — цитирует Жаркова «Спорт Бизнес Online».